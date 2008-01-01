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Поволжье во власти мощного циклона



ИА "Метеоновости" / 14:18 Воскресенье, 25 июня



Ухудшение погоды в районы Среднего Поволжья принес активный волновой циклон, атмосферные фронты которого протянулись также через южные территории европейской России.



На большей части юга России прошумели дожди, сопровождались активной грозовой деятельностью и резким шквалистым ветром. Больше всего небесной влаги досталось Ростовской области и Краснодарскому краю, наблюдался очень сильный дождь с количеством осадков больше 50 мм. В Волгоградской области прошел сильный дождь, но он сопровождался порывистым ветром до 22 м/с. В Саратовской области, самые интенсивные дожди прошли с 12 до 16 часов, максимальное количество осадков зафиксировала станция Грачев, выпало 34 мм. Также в Поволжье дождик не прошел мимо Самарской и Оренбургской областей, отмечено от 34 до 43 мм. Непогода застигла Татарстан ночью 25 июня. На северо-востоке республики прошел очень сильный дождь, до 63 мм. До конца суток 25 июня улучшения погоды в регионах ждать не следует, но уже в начале следующей недели характер погоды начнет меняться, причиной станет антициклон, его центр будет стоять над Каспийским морем. / meteonovosti.ru /



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