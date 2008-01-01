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Новости погоды

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Очередная волна непогоды в Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:53 Воскресенье, 25 июня

  После небольшого затишья погоды на юге Сибири, снова ожидается ухудшение погодных условий. Большую часть территории оккупировали циклоны и связанные с ними фронтальные разделы. Они спровоцируют во многих районах дожди разной интенсивности и продолжительности, и активизируют грозовую деятельность. А на фоне высоких показателей в отдельных районах непогода будет более выражена, прошумят сильные ливни с грозами градом и шквалами до 25 м/с. Несмотря на то, что жара немного спадет, однако температура продолжит превышать климатическую норму. Уже сегодня 25 июня с сохранением ночью 26 июня в Томской области, Тыве, в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии местами ожидается сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 16-21 м/с. В Тыве, в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии возможен крупный град и усиление ветра до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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