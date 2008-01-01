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Новости погоды

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Новые рекорды температуры в Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 25 июня

  Несмотря, на прохождение активных фронтов через южные районы Сибири, в регионах местами сохраняется сильная жара. Так, на сегодня, 25 июня, в Республике Хакасия ожидается сильная жара, с дневной температурой 30..35, а уже завтра такие же значения температуры будут в Тыве. Накануне, температурный фон на юге Сибири колебался от 24 до 30 градусов, местами температура воздуха повышалась до 35. А в городе Улан-Удэ установился новый суточный рекорд температуры воздуха. Теперь для 24 июня он равен 38,3, предыдущий максимум наблюдался ровно 40 лет назад и составлял 36,4. Даже ночные температуры на юге Сибири были настолько высокие, что в отдельных местах превышали дневную температуру Москвы. Так в Иркутской области в западных районах столбики термометров ночью поднялись до 21 градуса, а максимальная температура в Москве днем 24 июня составила всего 19,3. / meteonovosti.ru /
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