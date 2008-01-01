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Разнообразие погоды на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 13:17 Воскресенье, 25 июня



Дальневосточный регион остается во власти многочисленных волновых циклонов с атмосферными фронтами. В связи с чем, минувшим днем, 24 июня, почти нигде не обошлось без дождей, в основном кратковременного характера, местами в сопровождении гроз и порывистого ветра. В зоне влияния активного фронта, были отмечены сильные дожди. Так, на юге Якутии, на станции Алдан, зафиксировано 28 мм, на Сахалине на мысе Терпения до 26 мм, на западе Чукотки немного меньше, до 19 мм.



Температурный режим в большинстве районов был около нормы и превышал сезонные показатели, особенно в Якутии и Амурской области, где столбики термометров преодолели 30-ти градусную отметку.



26 июня в Якутии на юго-западе сохранятся ливни с грозами на остальной территории преимущественно без осадков, в Якутске +32.



В то время, как на арктическом побережье Чукотки возможен дождь со снегом, при температуре в течение суток -2,+3. А в Амурской области, несмотря на умеренный дождь, в области сохранится сильная жара, с дневной температурой до +37 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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