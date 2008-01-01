

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:42 Воскресенье, 25 июня



Москва по-прежнему остается в зоне влияния атмосферного фронта. Плотная пелена облачности затянула небо. Атмосферное давление существенно не изменилось, сохраняется пониженным. При дожде температура воздуха повысилась незначительно, всего на 1-2 градуса. На станции ВДНХ идет ливневый дождь, температура воздуха 14,6. Также ливни отмечаются во Внуково и в Шереметьево, температура +15,9 и +14,4 соответственно. В Шереметьево сохраняется порывистый ветер до 10 м/с. Самая благоприятная погода в Домодедово, ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 5 м/с, дождь сейчас не наблюдается, а температура воздуха самая максимальная по Москве, +16,7. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



