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Обильные дожди обрушились на Приморье



ИА "Метеоновости" / 12:09 Воскресенье, 25 июня



Через юг Дальнего Востока проходят южные циклоны. Минувшей ночью, 25 июня, Приморскому краю не удалось избежать проливных дождей. В связи с обострением атмосферного фронта над территорией Приморья во второй половине ночи и в утренние часы 25 июня, в южной половине края ожидались дожди с грозами, местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Больше всего небесной влаги было отмечено на юго-западе края, в Тимирязевском, 76 мм. С прохождением атмосферного фронта дальше на северо-восток, количество выпавших осадков стало уменьшаться, но все же сохранились очень сильными в Анучинском районе, на метеостанции Анучино - 58 мм, прогремела гроза. И еще немного меньше было зафиксировано в поселке Чугуевке, 50 мм за 12 часов. Сам город Владивосток сильные дожди прошли стороной, поэтому по осадкам он по-прежнему отстает от климатической нормы месяца, которая превышает 100 мм, а в городе выпало пока всего 41 мм, это составляет 37% от нормы.



А уже завтра, 26 июня, в Приморье погода резко поменяется, после обильных проливных дождей, в крае выглянет солнце и осадков не ожидается. Днем температура воздуха повысится до +22,+27. Причиной такой теплой летней погоды станет антициклон, который будет стоять над Японским морем. / meteonovosti.ru /



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