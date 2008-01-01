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ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 25 июня



Москва находится в зоне влияния атмосферного фронта. Небо затянуто плотной облачностью. Атмосферное давление, из-за смещения скандинавского циклона, остается пониженным. В столице идет слабый ливневый дождь. Ветер слабый, южный, юго-восточный, с отдельными порывами до 2-5 м/с, только в Северо-Западном административном округе, в районе Шереметьево порывы достигли 10 м/с. А на главной станции Москвы, на ВДНХ штиль с температурой 12,9. Прохладней только в Тушино, всего 12,4. Выше 15-градусной отметки зафиксировано на станциях Балчуг 15,5 градусов тепла и в Домодедово 15,7. / meteonovosti.ru /



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