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В Северной Осетии прошли очень сильные дожди с градом



ИА "Метеоновости" / 09:43 Воскресенье, 25 июня



Очень сильный дождь повторился во Владикавказе. 23 июня во второй половине дня отмечался очень сильный дождь до 73,2 мм, причем ливень сначала был настолько сильным, что примерно за час выпало 61 мм осадков. Дождь сопровождался грозой и градом диаметром 7-15 мм, отдельные градины достигали размера в 20 мм. Кроме того, около 15 часов отмечался очень сильный ветер - шквал 28-32 м/с. От непогоды повалены и вывернуты с корнем деревья, повалены рекламные щиты, поломаны ветки, погнуты дорожные знаки, градом побиты листья и ветки деревьев, сильный ливень вызвал ливневые потоки и скопление воды в низких местах, подтопление улиц, было нарушено движение транспорта, отключались линии электропередач.



К сведению, в ночь с 20 на 21 июня в Алагирском районе Северной Осетии из-за ливневых дождей, ливневых потоков и паводковых вод были повреждены растения и местами плодородный слой почвы, по предварительным данным на площади 500 га.



Сильные дожди в ближайшее время оставят большинство республик Северного Кавказа. А циклон из Приазовья направит свои усилия на Поволжье. Интенсивные дожди с грозами и ветром, возможно с градом пройдут в Калмыкии, Нижнем и Среднем Поволжье. / meteonovosti.ru /



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