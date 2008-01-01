

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:37 Воскресенье, 25 июня



Этот воскресный день обещает быть умеренно теплым и с небольшим кратковременным дождем. Наиболее существенно он будет ощущаться в первой половине дня. Все это связано с теплым атмосферным фронтом очередного циклона со Скандинавии. Максимальная температура в Москве составит 20..22 градуса, по области от 17..19 на крайнем севере до 22 градусов на юге Подмосковья. Ветер западного направления умеренный 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 741 мм.рт.ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50%.



Оптимальное содержание кислорода в воздухе и вполне комфортные метеоусловия будут способствовать полезным для здоровья прогулкам на свежем воздухе, и активному отдыху на природе. В этот день немного компенсируется и дефицит солнца, которого так не хватает этим дождливым июнем.



Негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей в этот день может оказать пониженный фон атмосферного давления. В первую очередь в группе риска гипотоники, лица с нестабильным собственным давлением, страдающие вегето-сосудистой дистонией, нарушением мозгового кровообращения, а также перенесшие инфаркт или инсульт. У этой категории людей возможны спазмы сосудов, головные и сердечные боли, усиление тревожного состояния. Будьте внимательны к своему здоровью и при необходимости воспользуйтесь медикаментозной поддержкой. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



