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Воскресенье
25 июня 2017
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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:37 Воскресенье, 25 июня

  Этот воскресный день обещает быть умеренно теплым и с небольшим кратковременным дождем. Наиболее существенно он будет ощущаться в первой половине дня. Все это связано с теплым атмосферным фронтом очередного циклона со Скандинавии. Максимальная температура в Москве составит 20..22 градуса, по области от 17..19 на крайнем севере до 22 градусов на юге Подмосковья. Ветер западного направления умеренный 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 741 мм.рт.ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50%.

Оптимальное содержание кислорода в воздухе и вполне комфортные метеоусловия будут способствовать полезным для здоровья прогулкам на свежем воздухе, и активному отдыху на природе. В этот день немного компенсируется и дефицит солнца, которого так не хватает этим дождливым июнем.

Негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей в этот день может оказать пониженный фон атмосферного давления. В первую очередь в группе риска гипотоники, лица с нестабильным собственным давлением, страдающие вегето-сосудистой дистонией, нарушением мозгового кровообращения, а также перенесшие инфаркт или инсульт. У этой категории людей возможны спазмы сосудов, головные и сердечные боли, усиление тревожного состояния. Будьте внимательны к своему здоровью и при необходимости воспользуйтесь медикаментозной поддержкой. / meteonovosti.ru /
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