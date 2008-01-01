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Новости погоды
Гроза оставила без света крымчан
ИА "Метеоновости" / 14:20 Суббота, 24 июня
Бытовые потребители в семи селах Крыма остаются без электроснабжения в субботу из-за грозы, сообщили в Минэнерго. Это почти 4,6 тысячи человек.
Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
На ночь субботы и этот выходной день синоптики прогнозировали в Крыму грозы, сильные ливни и шквальный ветер. В Симферополе выпало до 18 мм дождя, отмечалась гроза и ветер усиливался до 15 м/с. Кратковременный дождь прошел и на Черноморском побережье. На западе, в черноморском выпало до 8 мм дождя, ветер усиливался до 13 м/с. В Евпатории дождь был сильнее, до 15 мм, порывы ветра до 11 м/с. Прошел дождь в Алуште, Ялте и в Севастополе. В Никитском ботаническом саду ветер достигал 15 м/с, а в Севастополе выпало до 17 мм осадков. Погода была вполне летняя, в Ялте воздух прогрелся до 29 градусов.
Дожди были связаны с прохождением атмосферных фронтов приазовского циклона. Сегодня днем сильные дожди в Крыму будут продолжаться. Циклон еще близко расположен к полуострову. Прогремят грозы, возможен град, ветер будет носить характер шквала и усилится до 20-25 м/с. В воскресенье осадки прекратятся и станет жарко, днем до 32 градусов.
/ meteonovosti.ru /
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