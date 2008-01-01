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Неблагоприятная погода в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 13:49 Суббота, 24 июня



Приазовский циклон принесет в субботний день кратковременный дождь, в отдельных районах прогремит гроза, в Кировской области порывы ветра местами до 15 м/с, днем на севере Поволжья прохладно, +16,+21. На Средней Волге тоже ожидается кратковременный дождь, в Саратовской области местами сильный дождь, гроза, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с, похолодает до +17,+22, в Пензенской области до +14, на юго-востоке территории пока еще тепло до +25. В воскресенье, 25 июня неустойчивый характер погоды сохранится. На севере Приволжского округа кратковременные дожди с грозами и порывами ветра 13-18 м/с. В Среднем Поволжье днем дождь, в большинстве районов сильный, местами гроза, град и ветер 15-20 м/с.



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