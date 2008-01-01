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Поздние заморозки в Московской области



ИА "Метеоновости" / 13:32 Суббота, 24 июня



В арктическом воздухе прошедшая ночь в Московской области была холодной. Температура в восточных районах понижалась до +5 градусов. В западных районах, например, в Ново-Иерусалиме минимальная температура составила всего +3,7 градуса. А в Черустях и того меньше, +2,4 градуса. В травостое подморозило, до минус 1 градуса. Пожалуй, это самая поздняя дата заморозков в Московской области. / meteonovosti.ru /



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