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Новости погоды

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Штормовые предупреждения о погоде на юге России

ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 24 июня

  На юге ЕТР погодные события развиваются бурно. Штормовые предупреждения следуют один за другим. Так, сегодня утром была дано предупреждение по Краснодарскому краю, до конца суток 24 июня и 25 июня сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалами 20-25 м/с, на реках, малых водотоках бассейна р.Кубань юго-восточной части Краснодарского края, на реках Адыгеи и Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Отдельные сильные дожди пройдут до конца суток 24 июня в Ростовской, Волгоградской областях, до конца суток 24 и 25 июня в Астраханской области, до конца суток 24 июня, ночью 25 июня и в первой половине дня 25 июня в Калмыкии в сочетании с грозой, градом и ветром 20-28 м/с. Улучшиться должна погода 26-27 июня, хотя еще могут быть локальные ливни с грозами и ветром 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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