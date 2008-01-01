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ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 24 июня



В полдень температура воздуха повысилась на 2-3 градуса. На станции ВДНХ термометры показывали +17,3 градуса. Теплее было на северо-западе, почти +19 градусов. А самыми теплыми районами были западные, почти +20. В то же время на юго-западе Новой Москвы температура повысилась всего до +16,2 градуса. Ветер был западным и северо-западным и дул со средней скоростью 1-3 м/с, местами отмечены порывы до 6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741 мм рт.ст. Относительная влажность уменьшилась до 45-50%. / meteonovosti.ru /



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