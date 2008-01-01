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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 24 июня

  В полдень температура воздуха повысилась на 2-3 градуса. На станции ВДНХ термометры показывали +17,3 градуса. Теплее было на северо-западе, почти +19 градусов. А самыми теплыми районами были западные, почти +20. В то же время на юго-западе Новой Москвы температура повысилась всего до +16,2 градуса. Ветер был западным и северо-западным и дул со средней скоростью 1-3 м/с, местами отмечены порывы до 6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741 мм рт.ст. Относительная влажность уменьшилась до 45-50%. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+18
Вс.
25 июн.
+19
Пн.
26 июн.
+24
Вт.
27 июн.
+20
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Агадир		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Вакканай
комфортное место: Шимановск

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