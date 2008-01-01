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Жара не спадает в Сибири и Якутии



ИА "Метеоновости" / 12:04 Суббота, 24 июня



Последний рабочий день на неделе отметился новыми рекордами максимальной температуры на востоке России. В Вилюйске температура поднялась до 34,8 градуса, предыдущий максимум 1950 года превышен на 0,1 градуса. В Олекминске жара достигла 34,4 градуса, до этого самый жаркий день 23 июня был в 1934 году с температурой 33,0 градуса. В Нижнеудинске тоже было за 34 градуса, тогда как в 1977 году - это предыдущий рекорд только 32,2 градуса. С абсолютными значениями максимальной температуры для этого дня были Нерюнгри, 31,7 гр. (прежний максимум 29,9 гр. в 2013 году), Иркутск, 33,6 (31,9 в 1896 году), Кызыл, 37,7 гр. (35,2 в 1984 году).



Жара в этих районах еще постоит, чем усугубит пожароопасную обстановку. Но будет сопровождаться ливнями, грозами и шквалистым усилением ветра, а возможно и градом. В ближайшее воскресенье в Якутии в полуденные часы +24,+29, на юге и юго-западе до +34. В Забайкалье днем воздух будет раскаляться в до +35,+40, местами +29,+34, в Иркутской области до +30,+35, при облачной погоде +20,+25, в северо-восточных районах при малооблачной погоде до +38, в Бурятии днем до +31,+36, местами до +40, лишь по Прибайкалью, юго-западным районам при облачности +21,+26. / meteonovosti.ru /



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