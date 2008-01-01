Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
24 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве июньская норма по осадкам выполнена

ИА "Метеоновости" / 11:51 Суббота, 24 июня

  Дожди в текущем июне наблюдались в столице в течение 15 дней из 23 прошедших. В итоге за неделю до окончания месяца на основной метеостанции Москвы, ВДНХ выпало 75 мм - это ровно месячная норма. 13 июня количество осадков составило 20,4 мм, что на 0,4 мм больше абсолютного максимума по дождям на многолетнюю метеоисторию. Предыдущий максимум для этих суток 20 мм за 1963 год. Температура воздуха чаще не добирала до нормы. В среднем она отклоняется от положенных значений почти на 2,5 градуса. Аномально холодными днями в течение месяца были 2,3 и 15 числа. Температура в эти дни была ниже нормы на 7-8 градусов. А столбики термометров едва преодолевали 10-ти градусную отметку, было соответственно 10,8 и 10,9 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+16
Сб.
24 июн.
+19
Вс.
25 июн.
+20
Пн.
26 июн.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ираншехр		 -15
Беллинсгаузен

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100