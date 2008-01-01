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В Москве июньская норма по осадкам выполнена



ИА "Метеоновости" / 11:51 Суббота, 24 июня



Дожди в текущем июне наблюдались в столице в течение 15 дней из 23 прошедших. В итоге за неделю до окончания месяца на основной метеостанции Москвы, ВДНХ выпало 75 мм - это ровно месячная норма. 13 июня количество осадков составило 20,4 мм, что на 0,4 мм больше абсолютного максимума по дождям на многолетнюю метеоисторию. Предыдущий максимум для этих суток 20 мм за 1963 год. Температура воздуха чаще не добирала до нормы. В среднем она отклоняется от положенных значений почти на 2,5 градуса. Аномально холодными днями в течение месяца были 2,3 и 15 числа. Температура в эти дни была ниже нормы на 7-8 градусов. А столбики термометров едва преодолевали 10-ти градусную отметку, было соответственно 10,8 и 10,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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