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На Дальнем Востоке дождей в июне в норме и больше нормы



ИА "Метеоновости" / 10:52 Суббота, 24 июня



Циклоны с севера Китая и из Монголии периодически распространяли дожди на южные Дальневосточные районы. За первые две десятидневки июня в Амурской области, например, в Благовещенске выпало около 60 мм осадков, что составляет примерно норму за этот период. Во Владивостоке выпало немногим меньше нормы осадков, 36 мм. А в Хабаровске дождей было больше, чем положено, 54 мм при норме в 45 мм.



В прошедшую пятницу, 23 июня циклон проливал дожди опять же в Хабаровском крае. На крайнем юго-западе края выпало до 24 мм осадков, умеренные дожди прошли и в самом Хабаровске. Дожди распространились на Сахалин. На его восточном побережье выпало до 26 мм осадков. С дождем будут и последние июньские выходные. 24 и 25 июня в Приморском крае ожидается сильный дождь, гроза, на Сахалине и Курильских островах тоже пройдет сильный дождь. так что, норма по июньским дождям может быть и перевыполнена. / meteonovosti.ru /



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