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ИА "Метеоновости" / 10:23 Суббота, 24 июня
Утро встретило москвичей солнцем и прохладой. На главной метеостанции столицы в 9 часов термометры показывали 15,7 градуса. Примерно в этих же пределах оказалась температура и в других частях города. На западе было почти +17 градусов. Ветер был западным и северо-западным и дул со средней скоростью 1-3 м/с, местами отмечены порывы до 5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741 мм рт.ст. Относительная влажность умеренная, от 50 до 65%. / meteonovosti.ru /
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