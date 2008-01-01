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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:49 Суббота, 24 июня



По данным Метеобюро Москвы и области днём 24 июня стараниями антициклона, быстро занимающего позиции, погода в Московском регионе с переменной облачностью и без существенных осадков. При продолжающейся адвекции холода воздух в Московии прогреется лишь до 15..20 градусов: самыми прохладными районами станут северо-западные и западные территории области, там 18..20; в столице - 18..20, такая же температура и на юге, юго-востоке, востоке области. Ветер северо-западного направления умеренный 5-10 м/с. Атмосферное давление 742 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



В Москве и области погода не совсем летняя: атмосферное давление и средняя температура ниже нормальных значений. Из-за нехватки тепла, солнца и света недомогание могут почувствовать не только метеозависимые люди, но и с ослабленными хроническими заболеваниями, у них может быть бурная психологическая реакция на затяжные холода, и как появление этого недомогание, слабость, снижение защитных резервов организма. Особенно это касается людей с заболеваниями бронхов и легких, с сердечно-сосудистыми недугами и испытывающими боли в суставах и позвоночнике. Из-за пониженного атмосферного давления пострадают люди с собственным неустойчивым артериальным давлением. Это касается как гипертоников, так и гипотоников. Нелегко придется людям, перенесшим инфаркты, инсульты. У такой категории людей возможны спазмы сосудов, головные боли, усиление тревожного состояния. Нелегко придется и людям старшего возраста, с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочными заболеваниями. Возможны недомогания и обострение.



Содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, и это будет компенсировать негативное влияние погодных факторов на самочувствие. Совершайте длительные прогулки на свежем воздухе, устраивать себе ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. / meteonovosti.ru /



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