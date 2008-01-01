Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
24 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:49 Суббота, 24 июня

  По данным Метеобюро Москвы и области днём 24 июня стараниями антициклона, быстро занимающего позиции, погода в Московском регионе с переменной облачностью и без существенных осадков. При продолжающейся адвекции холода воздух в Московии прогреется лишь до 15..20 градусов: самыми прохладными районами станут северо-западные и западные территории области, там 18..20; в столице - 18..20, такая же температура и на юге, юго-востоке, востоке области. Ветер северо-западного направления умеренный 5-10 м/с. Атмосферное давление 742 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

В Москве и области погода не совсем летняя: атмосферное давление и средняя температура ниже нормальных значений. Из-за нехватки тепла, солнца и света недомогание могут почувствовать не только метеозависимые люди, но и с ослабленными хроническими заболеваниями, у них может быть бурная психологическая реакция на затяжные холода, и как появление этого недомогание, слабость, снижение защитных резервов организма. Особенно это касается людей с заболеваниями бронхов и легких, с сердечно-сосудистыми недугами и испытывающими боли в суставах и позвоночнике. Из-за пониженного атмосферного давления пострадают люди с собственным неустойчивым артериальным давлением. Это касается как гипертоников, так и гипотоников. Нелегко придется людям, перенесшим инфаркты, инсульты. У такой категории людей возможны спазмы сосудов, головные боли, усиление тревожного состояния. Нелегко придется и людям старшего возраста, с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочными заболеваниями. Возможны недомогания и обострение.

Содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, и это будет компенсировать негативное влияние погодных факторов на самочувствие. Совершайте длительные прогулки на свежем воздухе, устраивать себе ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+16
Сб.
24 июн.
+19
Вс.
25 июн.
+20
Пн.
26 июн.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ираншехр		 -15
Беллинсгаузен

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Арташат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100