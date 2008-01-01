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Хакасия - эпицентр крупного града



ИА "Метеоновости" / 13:43 Пятница, 23 июня



В текущие дни в южных районах Восточной Сибири аномально жаркая погода сопровождается целым комплексом неблагоприятных явлений погоды: ливни, грозы, порывистый ветер, а местами и град.



Так, в Ширинском районе Хакасии, накануне выпал крупный град. Диаметр ледяных шариков местами достигал 12 мм. Град сопровождался ливнями, грозами, порывистым ветром. Непогода бушевала непрерывно 48 минут, за это время выпало 52 мм осадков. В эпицентре оказались райцентр и территория озера Беле. Удар на себя приняли дома, объекты социальной сферы, дачи, базы отдыха и автотранспорт. На озере Беле град был еще крупнее ≈ с куриное яйцо.



По сообщению начальника отдела гидрометобеспечения Хакасского Гидрометцентра Татьяны Ивановой, о вчерашней природной стихии синоптики сообщили заблаговременно за 32 часа.



В субботу в Хакасии местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах - сильные ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра до 15 м/с, местами при грозах до 25 м/с и сохранится сильная жара, днем +30,+35 градусов. / meteonovosti.ru /



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