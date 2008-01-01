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Новости погоды
На европейской территории не обходится без дождей
ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 23 июня
В прошедшие сутки большинство районов Европейской России, включая Москву и Подмосковье, оставались в холодном воздухе. Среднесуточная температура была на 1-4 градуса ниже нормы. И лишь на европейском юге она соответствовала норме.
Вся территории оставалась во власти циклона. Его центр кржил над Вологодской областью, а атмосферные фронты протянулись до самого Причерноморья. Дожди прошли в большинстве районов. Сильный дождь с грозой отмечался в Республике Коми (до 15 мм), в Архангельской области (до 20 мм), в Тверской области (до 16 мм) и Башкортостане (до 16 мм). Но самыми интенсивными осадки были в Краснодарском крае. На севере края, в городе Славянск-на-Кубани, выпало до 27 мм осадков, а в Крымске до 50 мм. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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