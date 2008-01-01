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Новости погоды
О погоде в Западной Европе
ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 23 июня
Власть над погодой в Западной Европе поделили между собой атлантические циклоны, которые нескончаемой чередой смещаются по северу территории, и погожий антициклон, который прочно обосновался над странами Средиземноморья. И если в странах Скандинавского полуострова льют дожди, и температура отстает от нормы на 1-4 градуса, то в южных странах жарко и сухо.
В прошедшие сутки на севере Европы температура днем лишь местами дотягивала до отметки в +20 градусов, а ее преобладающее значение было от 11 до 16 градусов, на крайнем севере местами до +3, то на юге Европы температура уверенно пересекала тридцатиградусный рубеж.
В выходные дни синоптическая ситуация существенно не изменится. В Норвегии, Швеции и Финляндии дожди и +14,+19, на севере территории до +10.
Во Франции воздух прогреется до +30, в Италии до +32, в Сербии и Хорватии до +35, в Греции до +36, в Испании до +37 градусов. Осадков не ожидается.
Жарко и сухо и в ряде стран Центральной Европы. Так, в Австрии и Венгрии +30,+35 градусов. В Чехии не настолько жарко, максимальная температура +23,+28 и кратковременных дождей уже не избежать. В Германии температура комфортная, +20,+25, но погоду могут испортить кратковременный дождь и порывистый ветер до 10-15 м/с. / meteonovosti.ru /
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