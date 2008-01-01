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В Москве ожидается гроза



ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 23 июня



Сегодня с 11 часов в Москве и ближайшем Подмосковье ожидается ухудшение погоды. Местами пройдет кратковременный дождь, проремят грозы, местами град и усиление западного и северо-западного ветра до 12 -17 м/с. Неустойчивая погода сохранится до конца дня. / meteonovosti.ru /



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