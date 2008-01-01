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Аномальная жара продвигается на восток



ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 23 июня



Область жаркой погоды охватывает все большие территории. В минувшие сутки температура воздуха преодолела тридцатиградусную отметку и в Прибайкалье. В Иркутской области установлены сразу три температурных рекорда. Причем города-рекордсмены расположены на севере области. Это Ербогачен, где 22 июня температура достигла отметку +34.4 (предыдущий 33.8 в 2006 году), Нижнеудинск +31.9 (предыдущий 31.5 в 2019 году) и Киренск +35.5 (предыдущий +33.7 в 2014 году.



Даже на северном побережье Хабаровского края, в населенном пункте Аян, установлен температурный рекорд в +25.6 (предыдущий 25.0 в 1947 году).



В выходные дни территория вокруг Байкала останется во власти жаркого воздуха. Дневная температура в Забайкальском крае +30,+35, в Бурятии +31,+36, местами до +40, в Иркутской области +33,+38 градусов.



Жаркая погода продвигается на восток и уже в Амурской области в субботу +33,+38 градусов. / meteonovosti.ru /



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