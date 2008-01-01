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Новости погоды

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Сибирские рекорды погоды

ИА "Метеоновости" / 11:12 Пятница, 23 июня

  Первый месяц лета продолжил эстафету своего предшественника и уже с первых дней взял курс на повышение градуса температуры. В минувшие сутки почти на всей территории Восточной Сибири отмечалась аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха превысила средние многолетие значения на 4-10 градусов. Центр очага аномального тепла по-прежнему располагается над Эвенкией и западными районами Якутии. Лишь на крайнем севере Таймыра температура соответствовала норме.

В ряде городов температура днем вновь установила новые рекорды. В Туре, сибирском полюсе холода, температура повысилась до +32.5 градусов, преодолев предыдущий рекорд в +32.4, удерживающийся с 2013 года.

В Ванаваре и Богучанах, расположенных в центральных районах Красноярского края, дневная температура повысилась до +33.9 и +33.6 градусов соответственно, что также стало рекордами.

Область аномального тепла распространилась и на западные районы Якутии. В городе Вилюйск, что на юго-западе Якутии, максимальная температура достигла значения +35.9, которое также стало рекордом для 22 июня. / meteonovosti.ru /
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