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Новости погоды
Дальний Восток во власти циклонов
ИА "Метеоновости" / 09:56 Пятница, 23 июня
В большинстве районов Дальневосточного округа погоду определяют циклоны. Один из них продолжает кружить над арктическим побережьем Якутии. В минувшие сутки и в ночь на пятницу он стал виновником сильных дождей с грозами на севере Республики. Здесь выпало до 28 мм осадков.
Еще один вихрь обосновался на юге Дальнего Востока. Его центр в прошедшие сутки находился над южными районами Хабаровского края, где проявил себя сильными дождями, выпало до 24 мм. Тихоокеанское побережье также бороздят циклоны и здесь прошли дожди, но самый сильный - на юге Курильской гряды. Он был связан с циклоном, приближающимся с Японских островов.
Сегодня и в ближайшие выходные дни большинство районов округа останутся под влиянием циклонов. Пройдут дожди разной интенсивности, сильными они ожидаются в северной половине Приморского края. / meteonovosti.ru /
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