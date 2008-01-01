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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:28 Пятница, 23 июня



Погода второй половины июня в этом году больше соответствует майским дням. Вот и сегодня, синоптики большого тепла не обещают. Максимальная температура в Москве всего 16:18 градусов. При такой холодной погоде всегда вспоминаются жаркие деньки, как, например, это было в прошлом году. В пятой пятидневке месяца в дневные часы воздух прогревался до 24:29 градусов. Но самым жарким сегодняшний день отмечался в 1948 году. Максимальная температура составила +33.6 градусов и стала суточным рекордом для 23 июня.



А самыми холодными сегодняшние сутки остаются в далеком 1900 году. Под утро минимальная температура составила всего 3.3 градуса.



Очень сильными дождями отметился сегодняшний день в 1986 году. За сутки на Московскую землю вылилось 58.6 мм небесной влаги при месячной норме 75 мм. / meteonovosti.ru /



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