Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
23 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:46 Пятница, 23 июня

  Предстоящим днём в Московском регионе сохранится неустойчивый характер погоды, формирование которой будет происходить под влиянием циклонического вихря, центр которого сегодня расположится вблизи Архангельска, а атмосферные разделы будут дотягиваться до границ Московии.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 23 июня ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 16..18 градусов, по области 13..18. Ветер западного направления 5-10 м/с. Среднесуточная температура будет отставать от климатической нормы на 3 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 739 мм рт ст, что на 7 единиц ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 60%.

В целом, такая погода неблагоприятна для больных, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями. Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника. Не прибавит такая погода и настроения большинству жителей, уставших ждать летнее тепло.

23 июня геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+10
Пт.
23 июн.
+18
Сб.
24 июн.
+19
Вс.
25 июн.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Лас-Вегас		 -17
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Нерчинск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100