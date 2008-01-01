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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:46 Пятница, 23 июня



Предстоящим днём в Московском регионе сохранится неустойчивый характер погоды, формирование которой будет происходить под влиянием циклонического вихря, центр которого сегодня расположится вблизи Архангельска, а атмосферные разделы будут дотягиваться до границ Московии.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 23 июня ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 16..18 градусов, по области 13..18. Ветер западного направления 5-10 м/с. Среднесуточная температура будет отставать от климатической нормы на 3 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 739 мм рт ст, что на 7 единиц ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 60%.



В целом, такая погода неблагоприятна для больных, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями. Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника. Не прибавит такая погода и настроения большинству жителей, уставших ждать летнее тепло.



23 июня геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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