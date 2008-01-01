Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
22 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди идут от Белого до Черного морей

ИА "Метеоновости" / 14:00 Четверг, 22 июня

  Вся территория Европейской России в прошедшие сутки оказалась под влиянием циклонов. Центр одного из них кружил над Ленинградской областью, другого - над Архангельской. Именно в этих областях прошли самые интенсивные дожди. В Ленинградской области выпало до 31 мм, в Архангельской до 33 мм осадков. Ненастная волна захлестнула и Вологодскую область, где копилка осадков пополнилась на 18 мм.

Но не только северную половину охватила ненастная зона. Атмосферные фронты, связанные с циклонами, протянулись далеко к югу. Дожди разной интенсивности прошли в Центральном районе, а сильными, сопровождаемые грозами, они были в Костромской области (до 15 мм).

Не обошлось без дождей и в Поволжье, в Пензенской и Оренбургской областях выпало 16 мм осадков. По-прежнему льют дожди на юге России. В минувшие сутки сильные дожди с грозами отмечались в Ростовской области (до 33 мм), Северной Осетии (до 20 мм) и Кабардино-Балкарии (до 15 мм). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+14
Чт.
22 июн.
+17
Пт.
23 июн.
+19
Сб.
24 июн.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Заболь		 -4
Потоси

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100