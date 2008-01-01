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Дожди идут от Белого до Черного морей
ИА "Метеоновости" / 14:00 Четверг, 22 июня
Вся территория Европейской России в прошедшие сутки оказалась под влиянием циклонов. Центр одного из них кружил над Ленинградской областью, другого - над Архангельской. Именно в этих областях прошли самые интенсивные дожди. В Ленинградской области выпало до 31 мм, в Архангельской до 33 мм осадков. Ненастная волна захлестнула и Вологодскую область, где копилка осадков пополнилась на 18 мм.
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Но не только северную половину охватила ненастная зона. Атмосферные фронты, связанные с циклонами, протянулись далеко к югу. Дожди разной интенсивности прошли в Центральном районе, а сильными, сопровождаемые грозами, они были в Костромской области (до 15 мм).
Не обошлось без дождей и в Поволжье, в Пензенской и Оренбургской областях выпало 16 мм осадков. По-прежнему льют дожди на юге России. В минувшие сутки сильные дожди с грозами отмечались в Ростовской области (до 33 мм), Северной Осетии (до 20 мм) и Кабардино-Балкарии (до 15 мм). / meteonovosti.ru /