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Температурный режим на европейской территории



ИА "Метеоновости" / 12:24 Четверг, 22 июня



В прошедшие сутки северная половина Европейской России, включая Москву и Подмосковье, оставалась в холодном воздухе. Очаг холодной погоды сформировался над Кольским полуостровом и Карелией, где среднесуточная температура оказалась на 6 градусов ниже нормы. В дневные часы максимальная температура в этих районах повысилась лишь до 4...9 градусов.



Теплее обычного на 1-2 градуса было в низовье Дона. На остальной территории температура воздуха соответствовала норме. / meteonovosti.ru /



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