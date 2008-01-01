|
|
|
Новости погоды
Температурный режим на европейской территории
ИА "Метеоновости" / 12:24 Четверг, 22 июня
В прошедшие сутки северная половина Европейской России, включая Москву и Подмосковье, оставалась в холодном воздухе. Очаг холодной погоды сформировался над Кольским полуостровом и Карелией, где среднесуточная температура оказалась на 6 градусов ниже нормы. В дневные часы максимальная температура в этих районах повысилась лишь до 4...9 градусов.
Теплее обычного на 1-2 градуса было в низовье Дона. На остальной территории температура воздуха соответствовала норме. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.