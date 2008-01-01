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Ухудшение погоды на Урале



ИА "Метеоновости" / 12:13 Четверг, 22 июня



В предстоящие сутки очередной атлантический циклон будет кружить над крайним северо-востоком европейской территории. Он станет виновником неблагоприятной погоды в Ненецком а.о. и на крайнем северо-востоке Республики Коми, где пройдут сильные дожди с грозами и порывистым ветром.



Атмосферные фронты этого циклона будут пересекать Средний и Южный Урал. В Свердловской и Курганской областях в пятницу дожди с грозами, в субботу - сильные дожди, также сопровождаемые грозами, порывистый ветер. В Челябинской области, начиная с сегодняшнего дня, дожди будут лить вплоть до воскресенья, прогремят грозы, усилится ветер, в пятницу и субботу возможен град. Ненастная зона охватит и юг Тюменской области, где также пройдут сильные грозовые дожди.



Температурный фон в перечисленных выше районах будет соответствовать норме. / meteonovosti.ru /



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