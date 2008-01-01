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Новости погоды

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Сибирские рекорды погоды

ИА "Метеоновости" / 11:36 Четверг, 22 июня

  Лето на сибирских просторах в этом году началось уже в мае. Июнь продолжил майскую эстафету и с первых дней жаркая погода сохраняется даже на севере Красноярского края. В минувшие сутки именно в Эвенкии сформировался очаг аномально теплой погоды. Среднесуточная температура воздуха в этих краях на 8-10 градусов превысила норму. Даже на юге Таймыра дневная температура в среду превысила отметку в +20 градусов, на остальной территории Красноярского края она была выше +30.

При этом не обошлось без рекордов. В Туре, сибирском полюсе холода, температура повысилась до +33.8 градусов, преодолев предыдущий рекорд в +32.6, удерживающийся с 2013 года.

В Ванаваре и Богучанах, расположенных в центральных районах Красноярского края, дневная температура повысилась до +34.6 и +35.1 градусов соответственно, что также стало рекордами.

Рекордсменами стали столица края, Красноярск, днем в среду здесь было +34.6 градусов и столица Хакасии, Абакан, здесь воздух прогрелся до +35.8 градусов.

Область аномального тепла распространилась и на западные районы Якутии. В поселке Оленек максимальная температура достигла значения +29.5, которое также стало рекордом для 21 июня. / meteonovosti.ru /
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