

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве в выходные потеплеет



ИА "Метеоновости" / 11:14 Четверг, 22 июня



Погода ожидается облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь и по-прежнему прохладно, от 13 до 18 градусов.



В ночь на субботу еще сохранится влияние атмосферного фронта и в отдельных районах не исключен кратковременный дождь, а уже днем осадков не ожидается. Под утро при прояснениях температура понизится до 4:9 градусов, а днем уже переменная облачность и максимальная температура 15:20 градусов.



В ночь на воскресенье сохранится погода без осадков, а воскресным днем влияние на погоду столичного региона окажет приближающийся с северо-запада атлантический циклон. Его центр будет кружить над Балтикой, а к центральным областям потянутся атмосферные фронты с ним связанные. С юго-западными ветрами начнет поступать относительно теплый воздух и станет на пару градусов теплее. В ночные часы минимальная температура составит от 6 до 11 градусов, днем в Москве около 20 тепла, по области от 17 до 22 градусов.



Несмотря на повышение температуры, ее среднесуточное значение останется на 2-3 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



