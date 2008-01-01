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Новости погоды
В Москве в выходные потеплеет
ИА "Метеоновости" / 11:14 Четверг, 22 июня
Центральные районы Европейской России, в том числе Москва и Подмосковье, остаются под влиянием циклонов. В завершении рабочей недели очередной вихрь будет приближаться с запада. Он образовался на активном участке атмосферного фронта, который протянулся в широтном направлении от Варшавы до верховья Волги. В пятницу под его влиянием окажется и Московский регион. Погода ожидается облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь и по-прежнему прохладно, от 13 до 18 градусов.
В ночь на субботу еще сохранится влияние атмосферного фронта и в отдельных районах не исключен кратковременный дождь, а уже днем осадков не ожидается. Под утро при прояснениях температура понизится до 4:9 градусов, а днем уже переменная облачность и максимальная температура 15:20 градусов.
В ночь на воскресенье сохранится погода без осадков, а воскресным днем влияние на погоду столичного региона окажет приближающийся с северо-запада атлантический циклон. Его центр будет кружить над Балтикой, а к центральным областям потянутся атмосферные фронты с ним связанные. С юго-западными ветрами начнет поступать относительно теплый воздух и станет на пару градусов теплее. В ночные часы минимальная температура составит от 6 до 11 градусов, днем в Москве около 20 тепла, по области от 17 до 22 градусов.
Несмотря на повышение температуры, ее среднесуточное значение останется на 2-3 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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