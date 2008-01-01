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Новости погоды

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Дожди льют и на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:14 Четверг, 22 июня

  Большинство районов Сибири пересекают атмосферные фронты, протянувшиеся от циклона, центр которого перемещается по арктическим морям. В зоне наибольших контрастов фронтального раздела, проливаются дожди. Так, в минувшие сутки сильные дожди с грозами прошли в Кемеровской области, где выпало до 16 мм осадков. В Хакасии за сутки копилка пополнилась на 49 мм, что близко к месячной норме. Но самые интенсивные осадки пришлись на центральные районы Красноярского края, в отдельных районах дождь был очень сильным, до 63 мм, гремели грозы, порывы ветра достигали 23 м/с.

В ближайшие сутки в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве, ожидается целый комплекс неблагоприятной погоды: дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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