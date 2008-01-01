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Новости погоды
Восток страны во власти циклона
ИА "Метеоновости" / 09:56 Четверг, 22 июня
Погоду в Дальневосточном округе России поделили между собой антициклон и циклонический вихрь. Центр антициклона возвышается над Забайкальским краем и охватывает своим влиянием Амурскую область, центральные и южные районы Хабаровского края, а также южные районы Якутии. В этих районах в прошедшие сутки осадков не отмечалось, а температура воздуха была выше нормы на 4 градуса.
Остальная территория остается во власти циклонов. Самый активный из них в минувшие сутки накрыл ненастной зоной Магаданскую область. Именно здесь прошли самые интенсивные дожди в округе. За день 21 мая и прошедшую ночь июньская копилка осадков в Магаданской области пополнилась на 26 мм.
Еще сегодня на охотском побережье сохранится дождливая погода, а уже в пятницу атмосферное давление подрастет, обеспечивая погоду преимущественно без осадков. / meteonovosti.ru /
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