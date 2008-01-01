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На Северном Кавказе снова ливни и грозы



ИА "Метеоновости" / 09:35 Четверг, 22 июня



Погодные условия на юге ЕТР далеки от идеальных. Барический гребень не уберегает южные области от ненастья. Ведь атмосферные фронты, пересекающие регион, постоянно напоминают о себе. Дождями и грозами отметился минувший день, 21 июня. Но и 22 июня, несмотря на рост атмосферного давления, дожди и грозы не прекратятся. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах сильные дожди с градом, ночью в Северной Осетии-Алании очень сильные дожди, а в Калмыкии и в Ставропольском крае сильные дожди с грозой, градом и порывистым ветром до 20-25 м/с, температура воздуха 21..26 градусов, местами до 31.



23 и 24 июня юг ЕТР будет находиться в антициклоне, но последнее слово вновь окажется за атмосферными фронтами: местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, прогремят грозы, возможен град. При грозах порывы ветра до 15-20 м/с, преобладающая температура 22..27 градусов, местами до 31. / meteonovosti.ru /



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