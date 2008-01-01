Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
22 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Северном Кавказе снова ливни и грозы

ИА "Метеоновости" / 09:35 Четверг, 22 июня

  Погодные условия на юге ЕТР далеки от идеальных. Барический гребень не уберегает южные области от ненастья. Ведь атмосферные фронты, пересекающие регион, постоянно напоминают о себе. Дождями и грозами отметился минувший день, 21 июня. Но и 22 июня, несмотря на рост атмосферного давления, дожди и грозы не прекратятся. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах сильные дожди с градом, ночью в Северной Осетии-Алании очень сильные дожди, а в Калмыкии и в Ставропольском крае сильные дожди с грозой, градом и порывистым ветром до 20-25 м/с, температура воздуха 21..26 градусов, местами до 31.

23 и 24 июня юг ЕТР будет находиться в антициклоне, но последнее слово вновь окажется за атмосферными фронтами: местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, прогремят грозы, возможен град. При грозах порывы ветра до 15-20 м/с, преобладающая температура 22..27 градусов, местами до 31. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+14
Чт.
22 июн.
+17
Пт.
23 июн.
+19
Сб.
24 июн.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Заболь		 -4
Потоси

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100