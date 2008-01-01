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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:11 Четверг, 22 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 14..19 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст..

В Москве и области атмосферное давление и температура будут ниже нормы. Ветрено и небольшой дождь. Такая погода неблагоприятна для большинства метеозависимых людей. Особенно это относится к тем, кто страдает заболеваниями бронхов и легких, сердечно-сосудистыми недугами, испытывающим боли в суставах и позвоночнике. Порывистый ветер внесет дискомфорт в обычный ритм жизни большинства, а у лиц с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием может спровоцировать усиление депрессивного состояния, вызвать приступы беспокойства и нарушение сна. У людей, ослабленных хроническими заболеваниями, может быть бурная психологическая реакция на затяжные дожди и недостаток солнечного тепла, и как проявление этого, недомогание, слабость, снижение защитных резервов организма. В такие дни отнеситесь внимательней к своему организму. Соблюдайте режим труда и отдыха, больше гуляйте на свежем воздухе, принимайте ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости следует воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. / meteonovosti.ru /
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