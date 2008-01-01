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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 15:01 Среда, 21 июня



Лето в этом году не радует москвичей теплом. 21 июня, день летнего солнцестояния, называют серединой природного лета, а погода в Москве совсем не летняя. Пасмурно, дождливо и прохладно, не выше 15 градусов. Больше похоже на начало мая.



Но так было не всегда. В далеком 1901 году в столице было очень жарко, воздух прогрелся до 34,7 градуса, что стало абсолютным максимумом не только для этого дня, но и для всего месяца. Бывали в этом день и холода, в 1910 году под утро воздух остыл до 2,7 градусов. А 2005 год запомнился сильным дождем, тогда выпало до 29 мм осадков.



22 июня Москва останется в тыловой, холодной части циклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременные дождь. Термометры покажут 16..18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах будет усиливаться до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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