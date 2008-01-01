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Новости погоды

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На юге Сибири жара ослабеет

ИА "Метеоновости" / 14:28 Среда, 21 июня

  Ослабление жары ожидается в ближайшие дни в южных районах Сибири. Сильные дожди и грозы, прошедшие в ночь на 21 июня в на юге Восточной Сибири, уже немного понизили температуру воздуха. И прогнозирует дальнейшее ослабление жары, но не обойдется без осадков и ветра.

22 июня в южных районах Красноярского края, в Тыве и в Хакасии на холодном фронте пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, прогремят грозы, возможен град, при грозах ветер будет усиливаться до 20-25 м/с, дневная температура понизится до 30..35 градусов. Небольшое понижение температуры ожидается в Омской области, где также не обойдется без осадков и ветра. В юго-восточных областях Западной Сибири пройдут грозовые дожди, местами сильные, усиление ветра до 20 м/с, но здесь будет достаточно жарко, 29..34 градуса.

Начавшиеся дожди заметно снизят и уровень пожарной опасности в регионе, в отдельных районах даже до 1 класса. / meteonovosti.ru /
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