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Температурные контрасты в Европе



ИА "Метеоновости" / 13:47 Среда, 21 июня



Западная Европа изнывает от жары, температура воздуха в большинстве стран превышает климатическую норму на 6 и более градусов, воздух раскаляется до 35, а в отдельных районах и до 40 градусов. Регион оказался в антициклоне и сюда с южными потоками поступает жаркий воздух с африканского континента. Вновь были перекрыты температурные максимумы. 20 июня до 31,1 градуса прогрелся воздух в Лондоне, в Люксембурге было 33 градуса, в Париже 35,1, в Орлеане 36, а в Бордо 36,4 градуса. И это далеко не полный список городов-рекордсменов. По прогнозам синоптиков, жаркая погода задержится в Западной Европе еще некоторое время, 23 июня пройдут дожди, благодаря которым жара ослабеет.



Другая ситуация в Греции, здесь температура воздуха отстает от календаря. Холодный фронт, пересекавший страну, принес резкое понижение температуры, в Афинах 20 июня ночью воздух остыл до 15,6 градуса, что и стало очередным рекордом минимальной температуры. Но уже 22 июня начнется потепление, ночью 18..23 градуса, днем 29..34, в дальнейшем ночи станут еще теплее, 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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