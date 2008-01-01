

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в Северо-Западном районе



ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 21 июня



Циклоны и их атмосферные фронты в минувший день, 20 июня, резвились на северо-западе и в северных районах ЕТР. На большей части территории прошли сильные дожди, порывы ветра достигали 22 м/с. Наибольшее количество осадков выпало в Ленинградской области, на метеостанции Лодейное поле до 36 мм. Сильные дожди в регионе были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта.



22 июня в Северо-Западном районе на вторичном холодном фронте пройдут дожди, на юге местами с грозами, преобладающая температура +13..+18 градусов. 23 и 24 июня атмосферное давление подрастет, но из-за неустойчивости на больших высотах местами кратковременные дожди, температура повысится до 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



