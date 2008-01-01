Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
21 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в Северо-Западном районе

ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 21 июня

  Циклоны и их атмосферные фронты в минувший день, 20 июня, резвились на северо-западе и в северных районах ЕТР. На большей части территории прошли сильные дожди, порывы ветра достигали 22 м/с. Наибольшее количество осадков выпало в Ленинградской области, на метеостанции Лодейное поле до 36 мм. Сильные дожди в регионе были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта.

22 июня в Северо-Западном районе на вторичном холодном фронте пройдут дожди, на юге местами с грозами, преобладающая температура +13..+18 градусов. 23 и 24 июня атмосферное давление подрастет, но из-за неустойчивости на больших высотах местами кратковременные дожди, температура повысится до 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+13
Чт.
22 июн.
+17
Пт.
23 июн.
+19
Сб.
24 июн.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Асуан		 -13
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100