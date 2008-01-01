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Новости погоды

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В Мурманской области ожидаются заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 21 июня

  Северные области ЕТР оказались во власти циклонических вихрей и их атмосферных фронтов. На Кольском полуострове 20 июня прошли осадки в виде дождя и снега (до 23 мм). В Ловозерских тундрах выпал очень сильный снег.

22 июня Мурманская область окажется в тыловой части циклона, пройдут дожди, ветер усилится до 8-13 м/с, а на севере области до 18 м/с, температура понизится до 4..9 градусов. 23 июня сохранится дождливая и ветреная погода. А 24 июня атмосферное давление начнет расти - скажется влияние арктического антициклона. Ночью при прояснениях в центральных районах Мурманской области ожидаются заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до 6..11 градусов, но из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице прохладнее. / meteonovosti.ru /
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