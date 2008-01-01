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О погоде на российских и европейских курортах



ИА "Метеоновости" / 12:46 Среда, 21 июня



Сезон отпусков в самом разгаре, многие собираются на курорты. И погодные условия играют немаловажную роль при выборе маршрута. Так, в Европе сейчас очень жарко, а на юге России возможны грозовые дожди, зато температура вполне комфортная.



Температура воды на черноморском побережье 20..22 градуса, в Средиземном море теплее, 22..24 градуса, у берегов Испании 26..27 градусов, в Эгейском море 20..22, в Атлантическом океане близ берегов Португалии 21..23 градуса.



Жаркая погода сохранится в Западной Европе еще несколько дней. Во Франции осадков 22 июня не ожидается, 31..36 градусов, в последующие дни начнутся дожди, температура понизится до 26..31 градусов, и такая температура выше климатической нормы на 6 градусов. В Испании 22 июня без осадков и 27..32, далее атмосферные фронты принесут дожди и немного снизят температуру до 25..30 градусов, но в континентальных районах сохранится очень жаркая погода, +36..+41. В Португалии до конца недели 24..29, временами небольшие дожди. В Италии осадков не ожидается, 26 ..31 градус. В Греции еще жарче, 30..35 и также без осадков.



А вот на российских курортах погода пока не налаживается. На черноморском побережье Краснодарского края местами дожди, в отдельных районах сильные, с грозой и градом, при грозе ветер будет усиливаться до 20 м/с, днем 21..26, местами до 28 градусов.



В Крыму дожди и грозы, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы 25..30 градусов, в горах 16..21. Лишь 23 июня осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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