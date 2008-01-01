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Новости погоды

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Циклоны не оставляют в покое юг Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:10 Среда, 21 июня

  На юге Дальнего Востока уже который день подряд погодные условия определяются циклоническими вихрями и их атмосферными фронтами. Циклоны приходят на территорию Дальнего Востока из Китая. И ни дня не обходится без сильных дождей и гроз. 19 июня в Амурской области прошел сильный ливень, выпало до 61 мм осадков, 20 июня сильные грозовые дожди прошли в Еврейской автономной области (до 23 мм осадков), а в Хабаровском крае во время грозового дождя выпало до 48 мм небесной влаги.

22 июня в регион вновь придет очередной циклонический вихрь и снова из Китая. И этот небольшой циклон прослеживается до больших высот. В Приморье пройдут сильные грозовые дожди. Дождливо будет и на юге Курильской гряды. В Амурской области пройдут дожди от небольших до умеренных, прогремят грозы.

23 июня дождливая погода сохранится в Приморье и в Хабаровском крае, а в Амурской области осадки прекратятся. Пожарная опасность на севере Амурской области повысится до 4, а местами и до 5 класса. / meteonovosti.ru /
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