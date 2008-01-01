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Самый длинный день в году



ИА "Метеоновости" / 09:54 Среда, 21 июня



Летнее солнцестояние 2017 - это самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции. Для россиян он наступит 21 июня в 06.24 утра по московскому времени.



По всемирному времени, эти даты могут отличаться на сутки (в високосные годы летнее солнцестояние приходится на 20 июня.



21 и 22 июня ≈ это самые длинные дни в году, а с 21 на 22 июня ≈самая короткая ночь. Так происходит везде, кроме Заполярья, где летнее солнцестояние - середина полярного дня. Во время летнего солнцестояния за Северным Полярным кругом Солнце не заходит за горизонт, и день длится круглые сутки. На Северном полюсе Солнце движется по небосводу на одной и той же высоте круглые сутки, из-за чего бывает очень трудно определить время.



День летнего солнцестояния с древних времен празднуют в разных странах. В России праздник известен под названием Иван Купала. И в этот день было принято гадать. В том числе о погоде и будущем урожае. До наших времен дошли некоторые приметы. Так, обильная роса утром 21 июня обещала богатый урожай, а ясное звездное небо предвещало теплую, но дождливую осень. / meteonovosti.ru /



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