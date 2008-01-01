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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Среда, 21 июня

  Столичный регион одолевают циклоны и атмосферные фронты, которые не только пополняют копилку осадков, но и препятствуют возврату жары. Сегодня в тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России, с западными ветрами начнет поступать холодный воздух и в столице уже 17..19, в Подмосковье 16..21 градусов. По предварительным расчетам до конца недели особого тепла ждать не стоит. Во второй половине дня с развитием конвекции местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Особенное внимание стоит обратить на сильный ветер, сегодня его порывы местами будут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление понизится до 735 мм рт.ст., что на 12-14 единиц ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и области основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие людей, будет очень низкий фон атмосферного давления. Пониженное атмосферное давление неблагоприятно для людей, страдающих собственным низким артериальным давлением, у кого проблемы с сердцем и сосудами, а также с нарушением функции дыхания. У них появляется ощущение общей слабости, затрудненного дыхания, нехватка воздуха, возникновение одышки. У кого повышено внутричерепное давление, могут страдать от мигрени. Самое важное в таких случаях - поддержать собственное давление на приемлемом уровне. Для этого надо пить больше воды, принесут пользу настойки элеутерококка, лимонника или женьшеня. Также необходимо соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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