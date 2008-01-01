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На севере ЕТР ненастно и ветрено



ИА "Метеоновости" / 14:35 Вторник, 20 июня



Циклонические вихри не оставляют в покое северные районы ЕТР. С атмосферными фронтами этих циклонов были связаны сильные дожди в Мурманской области (выпало до 20 мм осадков). В Карелии во время сильного дождя выпало до 35 мм осадков, а ветер в порывах достигал штормовой силы, 31 м/с. Сильные грозовые дожди прошли в Вологодской и Архангельской областях (количество осадков составило до 25 мм).



К 21 июня центр циклона преодолеет расстояние от северных берегов Норвегии до Вологодской области. В Мурманской области пройдут дожди, в отдельных районах сильные, порывы ветра достигнут 18 м/с. Сильные дожди и грозы ожидаются в Архангельской области. А в Ненецком округе и в Республике Коми пройдут грозовые дожди, ветер при грозе будет усиливаться до 13-18 м/с.



Влияние циклона и его атмосферных фронтов сохранится в регионе до 23 июня. В северных районах пройдут дожди, местами сильные. При грозе порывы ветра достигнут 13-18 м/с. А на Кольском полуострове и в Северо-Западном районе осадки заметно ослабеют. / meteonovosti.ru /



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