Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере ЕТР ненастно и ветрено

ИА "Метеоновости" / 14:35 Вторник, 20 июня

  Циклонические вихри не оставляют в покое северные районы ЕТР. С атмосферными фронтами этих циклонов были связаны сильные дожди в Мурманской области (выпало до 20 мм осадков). В Карелии во время сильного дождя выпало до 35 мм осадков, а ветер в порывах достигал штормовой силы, 31 м/с. Сильные грозовые дожди прошли в Вологодской и Архангельской областях (количество осадков составило до 25 мм).

К 21 июня центр циклона преодолеет расстояние от северных берегов Норвегии до Вологодской области. В Мурманской области пройдут дожди, в отдельных районах сильные, порывы ветра достигнут 18 м/с. Сильные дожди и грозы ожидаются в Архангельской области. А в Ненецком округе и в Республике Коми пройдут грозовые дожди, ветер при грозе будет усиливаться до 13-18 м/с.

Влияние циклона и его атмосферных фронтов сохранится в регионе до 23 июня. В северных районах пройдут дожди, местами сильные. При грозе порывы ветра достигнут 13-18 м/с. А на Кольском полуострове и в Северо-Западном районе осадки заметно ослабеют. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Ср.
21 июн.
+17
Чт.
22 июн.
+17
Пт.
23 июн.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ахваз		 -10
Беллинсгаузен

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Онтарио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100