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Новости погоды

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Непогода на Урале продолжается

ИА "Метеоновости" / 14:14 Вторник, 20 июня

  Циклоны удерживают власть в Уральском регионе. Совсем недавно один циклон вызвал сильные дожди и град в сочетании с порывистым ветром. В вот уже на смену этому вихрю спешит другой. В ночь с 19 на 20 июня сильные дожди прошли в Свердловской области, в Артемовском выпало 44 мм осадков, в Североуральске поменьше, 38 мм. В Курганской и на юге Тюменской области ветер усиливался до 21 м/с.

21 июня с атмосферными фронтами в регионе будут связаны дожди, на западе сильные. В отдельных районах прогремят грозы, в Пермском крае и в Челябинской области с градом. При грозе ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха 20..25 градусов.

Ненастная и ветреная погода задержится на Урале как минимум до 23 июня. Регион будет находиться во власти очередного циклона с Северной Атлантики. Сейчас вихрь кружит над Кольским полуостровом и уверенно движется в юго-восточном направлении. / meteonovosti.ru /
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