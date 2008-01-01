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На Дальнем Востоке хозяйничал циклон



ИА "Метеоновости" / 13:52 Вторник, 20 июня



Южные районы Дальнего Востока оказались во власти небольшого волнового циклона, который перемещался со стороны Китая. В зоне действия атмосферных фронтов оказались Хабаровский край, Приморье и Амурская область. Сильные грозовые дожди прошли в ночь на 20 июня в Амурской области и в Хабаровском крае, выпало до 18 мм осадков. В Приморье осадков было меньше, до 12 мм, а ветер в порывах усиливался до 21 м/с.



В ближайшие дни циклон переместится в акваторию Охотского моря и начнет заполняться. Но на смену этому вихрю придет другой. Ливневые дожди ожидаются на юге Хабаровского края и в Приморье, на побережье Приморского края дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. А в Амурской области осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /



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