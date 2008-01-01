

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Сибири и на Дальнем Востоке горят леса



ИА "Метеоновости" / 13:08 Вторник, 20 июня



погода, похоже, не на стороне людей.



За прошедшие сутки общая площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке выросла почти на 5 тыс. га. По данным Авиалесохраны на 20 июня огнем охвачено более 21 тыс. га. И большая часть возгораний находится в Сибири. Пока огонь не представляет опасности для населенных пунктов. Специалисты указали человеческий фактор и сухие грозы в качестве основных причин лесных пожаров. Пожары бушуют в Тыве, на Алтае, в Хакасии и в Томской области, в Иркутской области и в Забайкалье.



На Дальнем Востоке пожаров меньше. Очаги возгораний обнаружены в Якутии, Амурской и Магаданской областях. На Чукотке 2 крупных пожара бушуют на оленьих пастбищах, но от населенных пунктов огонь далеко.



В ближайшие дни погодные условия будут способствовать возникновению новых очагов пожара и распространению огня. Очень жаркая погода ожидается на юге Сибири. Здесь сохранится высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности. Да и на Дальнем Востоке ситуация не улучшится, высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Якутии, в Амурской области, на Севере Хабаровского края, на Камчатке и на Чукотке. На Чукотке распространению огня будет способствовать сильный порывистый ветер. И лишь 23 июня начавшиеся дожди на севере Якутии и в Амурской области немного снизят уровень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



