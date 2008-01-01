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Новости погоды

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В Сибири и на Дальнем Востоке горят леса

ИА "Метеоновости" / 13:08 Вторник, 20 июня

  Сложная ситуация сохраняется на юге Сибири и Дальнего Востока. Уже которую неделю в регионе горят леса. Ведется активная борьба с огнем, но погода, похоже, не на стороне людей.

За прошедшие сутки общая площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке выросла почти на 5 тыс. га. По данным Авиалесохраны на 20 июня огнем охвачено более 21 тыс. га. И большая часть возгораний находится в Сибири. Пока огонь не представляет опасности для населенных пунктов. Специалисты указали человеческий фактор и сухие грозы в качестве основных причин лесных пожаров. Пожары бушуют в Тыве, на Алтае, в Хакасии и в Томской области, в Иркутской области и в Забайкалье.

На Дальнем Востоке пожаров меньше. Очаги возгораний обнаружены в Якутии, Амурской и Магаданской областях. На Чукотке 2 крупных пожара бушуют на оленьих пастбищах, но от населенных пунктов огонь далеко.

В ближайшие дни погодные условия будут способствовать возникновению новых очагов пожара и распространению огня. Очень жаркая погода ожидается на юге Сибири. Здесь сохранится высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности. Да и на Дальнем Востоке ситуация не улучшится, высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Якутии, в Амурской области, на Севере Хабаровского края, на Камчатке и на Чукотке. На Чукотке распространению огня будет способствовать сильный порывистый ветер. И лишь 23 июня начавшиеся дожди на севере Якутии и в Амурской области немного снизят уровень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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